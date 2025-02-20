Konya Kulu\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

3.Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Camikebir Mahallesi belediye önü döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 11 ER 332 plakalı Chevrolet marka otomobil ile sürücüsünün ismi alınamayan 42 ANH 515 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, isimleri alınamayan 42 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA