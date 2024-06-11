Konya'nın Kulu ilçesinde trafik kazası: 2 yaralı

3.Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi alınamayan plakasız motosiklet, Ankara istikameti 138862 Sokak yakınında asfaltta sürüklenerek durabildi. Kazada motosiklette bulunan İ.K. (28) ve M.K. (28) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA