Köpek Havlaması Kaza Getirdi - Son Dakika
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Köpek Havlaması Kaza Getirdi

Köpek Havlaması Kaza Getirdi

Bodrum'da köpeğin havlamasıyla paniklayan adam, çöp kamyonunun altında kaldı ve yaralandı.

27.02.2025 12:07
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğin havlamasından irkilen adam panikleyerek yola fırlayınca çöp kamyonunun altında kalarak yaralandı. Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis- Milas kara yolunda yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Şahin Atiz, bir bahçedeki köpeğin aniden havlamasıyla panikleyerek yola fırladı. Bu sırada O.A. yönetimindeki 07 BZJ 453 plakalı çöp kamyonu hızla ilerlerken Atiz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Atiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü O.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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