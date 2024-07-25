Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu - Son Dakika
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Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu

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Avustralya'da köpekbalığı saldırısına uğrayan 23 yaşındaki sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı sahile vurdu. Kıyıya ulaşan McKenzie'nin kanaması, görev dışı bir polis tarafından durduruldu. Bacak buza konularak hastaneye götürüldü. Doktorlar ameliyat seçeneklerini değerlendiriyor. McKenzie'nin durumu ciddi ama stabil. Aileye yardım için açılan GoFundMe kampanyasında 75.000 Avustralya doları toplandı.

25.07.2024 10:10  Güncelleme: 10:31
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Köpekbalığı saldırısına uğrayan bir sörfçünün kopmuş bacağı Avustralya'da bir sahile vurdu. Doktorlar, bacağı tekrar dikmek için zamana karşı yarışıyor.

23 yaşındaki Kai McKenzie, Salı günü New South Wales'deki (NSW) Port Macquarie yakınlarında sörf yaparken 3 metrelik bir büyük beyaz köpekbalığının saldırısına uğradı.

Yetkililere göre McKenzie, bir dalgaya tutunarak kıyıya ulaşmayı başardı. Burada görev dışındaki bir polis memuru, el yapımı bir turnike kullanarak kanamayı durdurdu.

Kısa bir süre sonra kıyıya vuran bacak, vatandaşlar tarafından buz üzerine konularak hastaneye götürüldü. Şu anda doktorlar, ameliyat seçeneklerini değerlendiriyor.

Sponsorlu bir sörfçü olan McKenzie'nin durumu, acil servis yetkililerine göre ciddi ama stabil. Yetkililer, görev dışındaki memurun olaya hızlı müdahalesi için teşekkür etti.

NSW Ambulans Servisi'nden Kirran Mowbray, "Köpeğinin tasmasını turnike olarak kullandı... ve esasen paramedikler gelene kadar hayatını kurtardı" dedi.

Mowbray, saldırının ardından McKenzie'yi "sakin" ve "konuşabilir durumda" olarak tanımladı. "O gerçekten cesur ve yürekli bir genç adam" diye ekledi.

McKenzie, olaydan kısa bir süre sonra yerel bir hastaneye kaldırıldı, ardından yaklaşık 200 km uzaklıktaki Newcastle'daki büyük bir travma merkezi olan John Hunter Hastanesi'ne hava yoluyla nakledildi. Kopan bacağı da bu uzun yolculuğu yaptı.

Yerel medya raporlarına göre, tutkulu sörfçü McKenzie, spora ara vermesine neden olan ciddi bir boyun yaralanmasının ardından kısa süre önce yeniden suya dönmüştü.

McKenzie'nin ailesi için tıbbi ve rehabilitasyon masraflarına yardımcı olmak üzere bir GoFundMe sayfası oluşturuldu. Çarşamba günü itibariyle 75.000 Avustralya doları (yaklaşık 49.000 ABD doları veya 38.000 İngiliz sterlini) toplandı.

Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla köpekbalığı saldırısının yaşandığı ülke olmasına rağmen, ölümcül saldırılar nispeten nadir görülüyor.

Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie\'nin kopan bacağı kıyıya vurdu

Avustralya, Ameliyat, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Koca: haber çeviri programıyla hazırlanmış.ama sizin adminlerden daha güzel yazmış 0 0 Yanıtla

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