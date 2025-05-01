İstanbul'da bir genç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak intihara kalkıştı. Gencin başında toplanan vatandaşlar intihardan vazgeçirmek için ikna çabalarına girişti.
Bu insanlarda biri de sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen Mahsun Karaca'ydı. Yoldan arabayla geçen biri Karaca'yı gençle konuşurken görüntülerken "Mahsun abi, tut adamı" diye bağırdı.
Sevindiren gelişmeyi Karaca sosyal medyadan bizzat duyurdu. Şahsı "Köprüde intihar eden adam" diyerek kaydettiği ekran görüntüsünü paylaşan Karaca, "İkna ettim. Kız arkisiyle sorun yaşamış. Yarın buluşuyoruz hep beraber." dedi.
Mahsun Karaca, genci ikna etmeye çalıştığı anlar için "Mahsun J dizisi reklamı" diyen bir kişiye de "İşime güveniyorum niye böyle bir topa gireyim" cevabını verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köprüde intihara kalkışan genci Röportaj Adam ikna etti - Son Dakika
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