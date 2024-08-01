Korku dolu gözlerle bekleyen yaralı köpeği polis kurtardı - Son Dakika
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Korku dolu gözlerle bekleyen yaralı köpeği polis kurtardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarındaki demir korkuluklara bağlanan yaralı köpeğin yardımına polis ekipleri yetişti. Köpek, tedavisi için barınağa götürüldü.

01.08.2024 21:42
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Korku dolu gözlerle bekleyen yaralı köpeği polis kurtardı

Demir korkuluklara bağlanan köpeğin imdadına polis yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarındaki demir korkuluklara bağlanan yaralı köpeğin yardımına polis ekipleri yetişti. Akan trafikte korku dolu gözlerle olup biteni izleyen köpek, tedavisi için barınağa götürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Kozluk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yaralı bir köpeğin yol kenarındaki demir korkuluklara bağlandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol kenarına duba koydu. Trafik ekipleri de muhtemel kazanın önüne geçmek için yolda önlem aldı. Aynı zamanda konu, İzmit Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bildirildi. Polis, belediye ekipleri ekipleri gelene kadar köpeğin yanından bir an olsun ayrılmadı. Kalça kısmında yara olan köpeğin yürüyemediği görüldü. Korku dolu gözlerle etrafına bakan köpeğe polis memuru elleriyle su içirdi, yüzünü yıkadı. Polisin ilgilendiği köpek,

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından yoldan alınarak, bakım ve tedavisi için barınağa götürüldü.

Kaynak: İHA

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