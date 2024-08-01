Korkunç cinayetteki detaylar: İple bağladığı karısını kabloyla dövüp bıçaklayarak öldürmüş - Son Dakika
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Korkunç cinayetteki detaylar: İple bağladığı karısını kabloyla dövüp bıçaklayarak öldürmüş

Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili olarak kocasıyla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Kadını iple bağladıktan sonra kabloyla döverek işkence eden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan koca, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisinin yaptığını iddia etti.

01.08.2024 17:17
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Korkunç cinayetteki detaylar: İple bağladığı karısını kabloyla dövüp bıçaklayarak öldürmüş

İşkence ettiği 3 çocuk annesi karısını ölüme terk eden koca, cinayeti tek koluyla kendisinin işlediğini iddia etti

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde üç çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili olarak kocasıyla birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Kadını iple bağladıktan sonra kabloyla döverek işkence eden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan koca, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisinin yaptığını iddia etti.

Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Mehmet Ali Elbeli'nin yaptığı ihbarın ardından Hanımlar Sokak'taki müstakil eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Müge Elbeli'yi evin salonunda ölü olarak buldu. Vücudunda darp ve yara izleri bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Merak edip eve geri döndü

Yaptığı ihbarın ardından aynı mahallede yaşayan arkadaşı S.S.'nin evine giden Mehmet Ali Elbeli, bir süre sonra ölüme terk etiği karısının durumunu merak etti. Koca arkadaşları A.K., S.S. ve F.Y. ile birlikte F.Y.'ye ait otomobille eve yaklaştıkları sırada, evin önündeki kalabalığı görüp panikleyerek kaçmaya başladı. Kocayı biraz ileride bırakan 3 arkadaşı, araçla yollarına devam etti.

Jandarma tüm şüphelileri kısa sürede yakaladı

3 çocuk annesi kadının evde ölü bulunduğu olayı aydınlatmak için titiz bir çalışma yapan Denizli İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat, İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik köpek timinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekiple olaya müdahale etti.

Araçla olay yerinden uzaklaşan A.K. ve S.S. Karahisar Mahallesi'ndeki evlerinde, F.Y. ise otomobiliyle birlikte kale ilçesinde yakalandı. Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra düşüp yaralandığı için sağ kolu alçıda olan koca Mehmet Ali Elbeli ise jandarmanın yığın çalışması sonucu karanlıkta evine yakın bir noktada dolaşırken gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi kocayla birlikte olayla ilgilileri olabileceği değerlendirilen 4 kişiyi kısa sürede yakalayan jandarma ekipleri, Mehmet Ali Elbeli'nin olayın ardından evine gittiği arkadaşı S.S.'nin birlikte yaşadığı N.Y. isimli kadının da tanık olarak ifadesini aldı.

İşkenceyi tek başına yaptığını iddia etti

Vücudunda darp ve yara izleri bulunan Müge Elbeli'nin ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan koca Mehmet Ali Elbeli, cinayeti kendisi cezaevindeyken karısının uyuşturucu maddeye bulaştığı ve kendisini aldattığı şüphesiyle işlediğini savundu. Üç çocuk annesi kadını iple bağladıktan sonra kablo ile döverek işkence etiği ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladığı belirlenen koca, olay anında yanında kimsenin olmadığını, tüm bu işkenceleri tek koluyla kendisini yaptığını öne sürdü.

Kadınına uygulanan ağır işkenceden şüphe eden jandarma ekiplerinin, şüphelileri çapraz sorguya aldığı, ayrıca şüphelilerin cep telefonlarına el konulduğu öğrenildi. Cinayet anında çiftin çocuklarının bir yakınlarının yanında oldukları ifade edildi.

Kocasının cezaevinden çıkışını kutlamıştı

Kocası tarafından işkence yapılan öldürülen Müge Elbeyi'nin geçtiğimiz hafta cezaevinden çıkan Mehmet Ali Albeli'nin tahliye olacağı gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Bugün hasret son buluyor. Müge'nin Malisi geliyor. Dakikalar kaldı" notu ve 'mutlu hissediyor' şeklinde paylaşımı dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Denizli, Çocuk, Tavas, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korkunç cinayetteki detaylar: İple bağladığı karısını kabloyla dövüp bıçaklayarak öldürmüş - Son Dakika

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