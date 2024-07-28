Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı - Son Dakika
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Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı

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Köpeklere mama veren bir adam beslediği köpeğin saldırısına uğradı. "Sevmek varken şimdi yok mu edelim hepsini?" dediği esnada burnundan ısırılan şahıs olayın ardından kuduz aşısı oldu.

28.07.2024 11:40
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Komisyonda kabul edilen başıboş köpek düzenlemesinin yasalaşması beklenirken internete düşen bir görüntü kullanıcılar arasında paylaşım rekorları kırdı.

Sokaktaki başıboş köpeklere mama dağıtan bir şahıs, yere eğilip köpeği kucaklamaya çalıştığı anlarda saldırıya uğradı.

Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı

"Sevmek varken şimdi yok mu edelim hepsini?" diye soran adam, o esnada burnundan ısırılırken yaşanan korkunç olayın ardından kuduz aşısı olmak zorunda kaldı.

Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı

Kuduz Aşısı, Kuduz Aşısı, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmet Erginer: Bu haberler kasıtlı başladı... Yukardan talimat 27 60 Yanıtla
    ferhat eser: herkez ısırılmaya adaydır bunların nereden çıkacağı belli değil her an dişlerini geçirebilirler insanlara 22 6 ferhat eser: mama lobisi bunlar yemezler 12 11
  • Furkan Yaman: Resmen ısırılmak için yapmış. Sokak köpeğine o şekilde yaklaşırsan koruma içgüdüsüyle ısırır elbette. Bana biri bu hareketi yapsa bende ısırırım.saçmalık. 25 43 Yanıtla
  • Furkan Yaman: Resmen ısırılmak için yapıyor. Sokak köpeğine bu şekilde yaklaşırsan ısırır tabiki. Bana bu şekilde yaklaşırsan bende ısısırım. Saçmalık. 14 34 Yanıtla
  • mustafa karaca: Çok iyi olmuş şu hayvan derneklerinden birilerini ya da yakınlarını ısırsa bakalım ne derler 35 9 Yanıtla
  • Tazmanya: Gostere gostere bilerek emirle haber yapiyorlar 10 25 Yanıtla
  • Furkan Yaman: Resmen ısırılmak için yapıyor. Sokak köpeğine bu şekilde yaklaşırsan ısırır tabiki. Bana bu şekilde yaklaşırsan bende ısısırım. Saçmalık 7 22 Yanıtla
  • merih türkarslan: Kaç ay önceki haberi yeni bir haber miş gibi yayınlamışlar Videodaki şahış hayvanlar için mücadele veren müthiş bir hayvansever 7 7 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: İyi olmuş 9 4 Yanıtla
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