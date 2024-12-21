Korsan Otoparkçılara Operasyon

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İstanbul Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

Beyoğlu Karaköy'de korsan otoparkçılık yaparak sokakta park etmek isteyen şahıslardan usulsüz olarak ücret aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilere, 'araç trafiğini tehlikeye atabilecek, yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyebilecek ayrıca trafik levhalarının görülmesini etkileyecek bir biçimde yola herhangi bir şey atmak, dökmek veya bırakmak' ve 'yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmak' başta olmak üzere 47 ihlal suçundan toplam 33 bin 495 lira idari para cezası verildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL