Korsan taksiciler polisin amansız takibiyle yakalandı

Polisin 'dur' ihbarına uymayan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı

Otomobilde bulunan 6 kişiden 3'ü yakaladı, 3 kişi kaçmayı başardı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle polisin takibe aldığı otomobil, polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Yakalanan otomobilde bulunan yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alınırken araç sürücüsü ve 2 yabancı uyruklu kişi kaçtı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen otomobil 60 günlüğüne trafikten men edilirken, 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

Konya-Manavgat karayolunda korsan taşımacılık yoluyla yabancı uyruklu kişilerin yolculuk yaptığı bilgisine ulaşan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Taşkesiği mevkiinde 34 HIN 614 plakalı otomobili takibe aldılar. Manavgat'a giren otomobil, polisin dur ihtiranı uymayarak kaçmaya başlayınca polisle aralarında kovalamaca yaşandı. Kaçan otomobil, Sanayi Sitesi içerisinde muayene istasyonu karşısındaki sulama kanalı kenarında ekipler tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen araç sürücüsü ve 2 yabancı uyruklu şahıs kanala atlayıp kaçarken, M.E.M., A.E.H. ve Ş.E.M. isimli 3 yabancı uyruklu şahıs ise polis tarafından yakalandı.

Yakalanan otomobilin kısa süre önce Antalya'da polislerden kaçmak isterken polis aracına çarptığı bildirildi. Kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen araç 60 gün trafikten men edildi, araç sahibine ise 32 bin 233 TL para cezası uygulandı. Yakalanan yabancı uyruklu 3 kişi gerekli işlemlerin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.