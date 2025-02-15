Koruma Altındaki Dağ Keçisi Avına 2 Milyon TL Ceza

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Dağ keçilerini avlayıp sucuk yapmış: 1 milyon 961 bin TL ceza kesildi

1'i dürbünlü uzun namlulu piyade tüfeği olmak üzere 3 silah ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki 3 dağ keçisini avladığı etinin bir kısmıyla sucuk yaptığı ortaya çıkan ve polis tarafından yakalanan şahsa 1 milyon 961 bin TL ceza kesilirken, 1'i dürbünlü uzun namlulu piyade tüfeği olmak üzere 3 silah ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Silifke KOM Büro Amirliği ekipleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçuna yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışma da Bozyazı ilçesinde M.N.'yi belirleyerek evinde ve aracında arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 1 adet dürbünlü uzun namlu piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 97 adet 9 mm mermi, 2 adet piyade tüfek dürbünü, 25 adet 7.92x57 mm mavzer fişeği, 2 adet mesafe dürbünü, 2 adet telsiz, 3 adet koruma altındaki dağ keçisi derisi, dağ keçisi etiyle, etinden yapılan sucuklar ele geçirildi. Durumun bildirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekipleri tarafından şahsa 1 milyon 961 bin TL para cezası kesildi. El konulan sucuk ve etlerin ilgili kurumlar tarafından imha edildiği bildirildi.6136 silahlı kanuna muhalefet suçundan da bugün adliyeye sevk edilen şüpheli,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir ay önce de 2 kişiye 673 bin 766 lira ceza kesilmişti

Geçtiğimiz ayda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Mut Şefliği ekipleri de, sahadaki koruma çalışmaları sırasında jandarma eşliğinde denetim yapmıştı. Ekiplerin denetim çalışmasında Buruköy Mahallesi Sarıkaya mevkiinde 2 şahsın yasa dışı dişi bir yaban keçisini avladığını belirlemiş 673 bin 766 TL cezai işlem uygulanmıştı.

Doğayı ve yaban hayatını korumak için ekiplerin denetimlerinin aralıksız sürdüğü yaban keçisi avlamanın yasak olduğu tekrar hatırlatıldı.