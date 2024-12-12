Köşk-Ödemiş Karayolunda Heyelan

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Dağdan kopan dev kayaların kapattığı Köşk- Ödemiş karayolunu ulaşıma açmak için bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolunda ulaşımın aktarmalı olarak devam ettiği öğrenildi.

Olay, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy ile İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköyü arasında kalan Çingenuçtu mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede birkaç gündür etkili olan yağışların ardından bugün öğle saatlerinde dağlık alanda bulunan dev kayalar büyük bir gürültü ile karayoluna doğru yuvarlanmaya başladı. Zeytin hasat sezonu olması ve Aydın ile Ödemiş arasındaki en kestirme yol olması dolayısıyla oldukça işlek olan yolda meydana gelen heyelan sırasında kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Heyelanın ardından kayaların yolu tamamen kapatması dolayısıyla karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilgili karayolu ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken, bölgede ulaşımın ise aktarmalı olarak devam ettiği öğrenildi. - AYDIN