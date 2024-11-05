Köşk'te Otomobil-Kamyonet Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köşk'te Otomobil-Kamyonet Çarpıştı

Köşk\'te Otomobil-Kamyonet Çarpıştı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir trafik kazasında otomobil kamyonete saplandı, sürücüler sağ kurtuldu.

05.11.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kamyonete ok gibi saplanırken, kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil kavşakta kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile şok yaşayan sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normal akışına döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Köşk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köşk'te Otomobil-Kamyonet Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:08:20. #1.13#
SON DAKİKA: Köşk'te Otomobil-Kamyonet Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.