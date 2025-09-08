Ceset sanıldı, kötü kokunun arkasından "çöp" çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ceset sanıldı, kötü kokunun arkasından "çöp" çıktı

Ceset sanıldı, kötü kokunun arkasından "çöp" çıktı
08.09.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmandaki kötü koku ekipleri harekete geçirdi. Komşuların evde ceset olabileceğini söylemesi üzerine daireye giren polis ekipleri, kötü kokunun kaynağının yere akan çöp olduğunu belirledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda kapının önüne koyulan çöpün kokusunu, ceset kokusu ile karıştıran apartman sakinlerinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

"CESET" İHTİMALİ EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1660 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oturduğu apartmandan gelen kötü kokuyu fark eden bir vatandaş, bir kişinin vefat etmiş olacağını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun kaynağını araştırmaya başladı.

Ceset sanıldı, kötü kokunun arkasından 'çöp' çıktı

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ ÇÖPMÜŞ

Yapılan incelemeler sonunda kokunun, apartmandaki bir evin kapısı önüne bırakılan ve yere akan çöpten kaynaklandığı tespit edildi. Yapılan yanlış ihbar sebebiyle ekipler harekete geçerken, bazı mahalle sakinleri ise yapılan yanlış ihbara tepki göstererek ihbardan önce dikat edilmesi ve ekiplerin doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Efeler, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ceset sanıldı, kötü kokunun arkasından 'çöp' çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan’ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan'ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı
Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gözaltına alındı Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gözaltına alındı
Balıkesir’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya “Provokasyona müsaade yok“ dedi, Özel’den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin Bakan Yerlikaya "Provokasyona müsaade yok" dedi, Özel'den yanıt geldi: Evimizin önünden çekilin
A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı A Milli Takımımız İspanya karşısında hüsrana uğradı
Konya’da futbolculara büyük tepki Konya'da futbolculara büyük tepki

19:28
Fenerbahçe Djiku’nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe Djiku'nun sözleşmesini feshetti
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
18:40
İzmir’deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi İran uyruklu şahıs İstanbul’da yakalandı
İzmir'deki karakol saldırısında gözaltı sayısı yükseldi! İran uyruklu şahıs İstanbul'da yakalandı
18:12
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye’de Yeni takımı çok şaşırttı
Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı
16:40
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
16:11
2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade
2 polisi şehit eden saldırganın babasından ilk ifade
15:58
Özel’in yardımcısından Gürsel Tekin’e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi
Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2025 19:37:54. #7.11#
SON DAKİKA: Ceset sanıldı, kötü kokunun arkasından "çöp" çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.