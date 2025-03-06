Kovalamacada Yakalanan Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Kovalamacada Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Kovalamacada Yakalanan Hırsız Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisle kovalamaca sonucu yakalanan aranan hırsız cezaevine gönderildi.

06.03.2025 11:24
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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan aranan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne 34 plakalı bir araçta aranan bir şahsın bulunduğu ve bu kişinin ilçeye geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, ihbar edilen aracı Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde tespit etti. Siren ve megafonla dur ihtarında bulunan ekipler, sürücünün aracı durdurmak yerine kapıları kilitleyerek kaçması üzerine takibe başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan R.O.'nun "hayvan hırsızlığı" suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "görev yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından da işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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