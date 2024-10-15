Kozan'da Kan Bağışçılarına Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kozan'da Kan Bağışçılarına Madalya

Adana'nın Kozan ilçesinde 36 kez kan veren polis ve 13 kez kan veren askere madalya verildi.

15.10.2024 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çok kan veren polis ve askere madalya

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 36 kez kan veren polis Mehmet Bozoğlan ile 13 kez kan veren Üsteğmen Samet Gedik'e madalya verildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde asker ve polisler "Kan sürekli ihtiyaç, birbirimize kandan bağlıyız" sloganı ile yılın ikinci kan bağışı kampanyasını başlattı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin yaptığı konuşmada, "Türk Kızılay'ı Kozan Şubesi ile birlikte bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kan bağış kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Kan vermek ve kök hücre vermenin öneminde değindik. Burada hem teşkilatımız hem vatandaşlarımız hem de birlikte görev yaptığımız kurumlar ile birlikte kan bağışında bulunarak sürekli ihtiyaç olan kan için birbirimize candan ve kandan destek olmak istiyoruz. Geçen kan bağışımızda 70 ünite kan bağışı ile destek olmaya çalıştık bugün 100 ünite kan bağışı olmasını hedefliyoruz. Türk Kızılay Adana Kan Bağış Merkezi hekimlerine ve Kozan şubemize teşekkür ederiz" dedi.

Türk Kızılay'ı Kozan Şube temsilcisi Oğuz Cengiz ise 1 ünite kan bağışı ile 3 insanın hayatına dokunulduğunu kaydederek, "Bağışçılarımıza polis ve askerimize ve vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. 36 kez ve 13. kez kan bağışı ile madalya almaya hak kazanan güvenlik güçlerimize de çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

36 kez kan veren polis memuru Mehmet Bozoğlan ile 13 kez kan veren Üsteğmen Samet Gedik'e madalya verildi.

Kaynak: İHA

Kızılay, Polis, Kozan, Adana, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Kan Bağışçılarına Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 23:00:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kozan'da Kan Bağışçılarına Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.