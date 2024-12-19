Kozan'da Yangın: Anne Kolunu Kırdı - Son Dakika
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Kozan'da Yangın: Anne Kolunu Kırdı

Kozan\'da Yangın: Anne Kolunu Kırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 5 çocuk annesi Ayşe Gültekin kolunu kırdı, ev kül oldu.

19.12.2024 10:31
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, yangına müdahale etmeye çalışan 5 çocuk annesi kadının kolu kırıldı.

Yangın, 7 Aralık'ta Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Sokak'ta 2 katlı evde meydana geldi. 5 çocuklu Gültekin ailesinin evinde elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada evin alt katında yaşayan 90 yaşındaki annesinin yanında bulunan Ayşe Gültekin, yukarı çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Ayağı kayarak düşen Gültekin'in kolu kırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Tüm emeklerinin yandığını belirten Ayşe Gültekin, "Annemin yanındaydım. Çocuklar 'Yangın var' diye bağırdı. Üst kata çıktım, yatağım alev almıştı. Su döktüm, o arada kaydım düştüm ve kolum kırıldı. O arada bayılmışım, hastaneye götürmüşler. Elektrikten çıktı, şase yapmış. Geçen sene de buzdolabım, çamaşır makinem yanmıştı. Şimdi annemin yanında kalıyoruz. Çocukları köye gönderdik. 2 senedir anneme bakmak için burada kalıyordum" dedi.

90 yaşındaki Emine Gök ise kızının evinin yandığını belirterek, "Evlerini kuş yuvası gibi yapmışlardı. Yandı kül oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kozan Kızılay Şubesi, evde yaptığı inceleme sonrası aileye yardımda bulunmak üzere çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozan'da Yangın: Anne Kolunu Kırdı - Son Dakika

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