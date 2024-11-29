Kozlu'da 13 Katlı Apartmanda Yangın Paniği - Son Dakika
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Kozlu'da 13 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Kozlu\'da 13 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe yol açtı. Apartman sakinleri tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

29.11.2024 20:53  Güncelleme: 20:59
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 13 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartman sakinleri ekipler tarafından tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde 13 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın kısa sürede çatıyı sardı. Yangının üst taraftaki apartman sakinleri tarafından fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile Kozlu, Zonguldak ve Kilimli Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kozlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanın bulunduğu sokağın giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak güvenliği sağladı.

Ekiplerin merdivenle ulaştığı çatı katındaki yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangından etkilenen apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edilirken bazı apartman sakinleri tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. UMKE ve AFAD ekipleri olay yerinde hazır bekleyerek çalışmalara destek verdi.

Henüz çıkış sebebi belli olmayan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kozlu'da 13 Katlı Apartmanda Yangın Paniği - Son Dakika

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