Kozlu\'da Maden Ocağında Gaz Sızıntısı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki TTK'ya ait maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi tahliye edildi. Tahliye edilen işçiler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan ocakta tedbiren üretim durduruldu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı -630 kotunda çalışma yapılırken göçükle birlikte metan gazı çıktı. Sensörlerinin uyarı vermesi üzerine işçiler gaz maskeleri takarak çalışma alanını terk etti.

Beş işçi hastanede tedavi altına alındı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ekipleri de sevk edildi. Bu sırada gaz maskelerini takan işçiler, temiz havayla birlikte yer üstüne çıkartıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilen Erhan Öztürk, Emircan Mola ve Mustafa Arslan, Samet Açar ve Cengiz Arslan ambulanslarla çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan tedbir amaçlı madende üretim durdurulurken tüm işçiler yerüstüne çıkartıldı.

Vali yaralı işçileri ziyaret etti

BEUN Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Yerin -630 metre altında bir ayakta beş işçinin çalıştığı bölgede göçük meydana geldi. Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler. Usta başı 'hemen boşaltın' diye talimat vermiş ve kaçmışlar, gerçekten göçük de olmuş. Kaçarken gaza maruz kalmışlar. Ufak tefek şeyler olmuş ama arkadaşlarımız çok şükür kendileri göçük bölgesini terk ettiler. Şu anda hepsi ayakta, hepsi hastanelerde tedavileri devam ediyor. Herhangi bir gazdan dolayı, metandan dolayı bir patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kaldılar ama çok şükür bir baygınlık, şuur kaybı, herhangi bir sıkıntıları yok. Şu anda 3 arkadaşımız Tıp Fakültesi Hastanemizde, 2 kardeşimiz de Atatürk Devlet Hastanesinde, durumları iyi, tedavileri devam ediyor. Büyük geçmiş olsun" dedi.

BEUN Hastanesi'nde tedavi altında alınan üç işçiyi ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, göçüğün yaşandığı bölgedeki durumun yeniden inceleneceğini sözlerine ekleyerek geçmiş olsun dileklerini yineledi. - ZONGULDAK