'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

Geniş Video İzle

Bursa'da yaşayan Ahmet Berksun, her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına gidiyor. Sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satan Berksun'u, diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Ahmet Berksun, çevresinde 'kravatlı simitçi' olarak tanınıyor.

07.04.2025 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 2005 yılında emekliye ayrılan ve çeşitli işlerde çalışan Ahmet Berksun, 5 yıl önce, Antalya'nın Alanya ilçesinden Bursa'ya taşınıp, simit satmaya başladı.

'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

TAKIM ELBİSESİ VE BOYALI KUNDURALARIYLA TARİHİ ÇARŞILARI DOLAŞIP SİMİT SATIYOR

Aslen Çorumlu olan ve 3 yıldır her gün öğle saatlerinde özenle ütülediği takım elbisesini giyerek, kunduralarını da boyayıp, simitlerini almak için fırına giden Berksun, sepetine doldurduğu 150 simidi, kentin tarihi çarşılarında gezerek satıyor. Berksun'u diğer simitçilerden farklı kılan ise dış görünüşü. Şık tarzıyla hem çarşı esnafının hem de müşterilerinin ilgisini çeken Berksun, sıcak diyalogları ve güler yüzüyle de takdir ediliyor.

'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

YAZ, KIŞ DEMEDEN TARZINDAN TAVİZ VERMİYOR

Hijyen konusunda titiz davranan ve eldivenle tuttuğu simitleri, müşterilerine ikram eden Berksun, sadece kış aylarında değil, yaz sıcağında da tarzından ve dış görünüşünden taviz vermeyerek, takım elbisesi ve kravatıyla, çarşı çarşı dolaşıp simit satıyor. Hijyen ve şıklık konularında sektörde fark yaratmayı amaçlayan Berksun, mesleğine verdiği önemi toplumsal bir ihtiyacı karşılamak olarak değerlendiriyor.

'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

"UNLU MAMUL İŞİYLE UĞRAŞAN HERKESİN DÜZENLİ BİR GİYİME İHTİYACI VAR"

Çevresinde 'kravatlı simitçi' olarak tanınan Ahmet Berksun, her işte bir öncüye ihtiyacın olduğunu dile getirerek, "Ben de simit dünyasında öncülük yapmayı düşündüm. Buna da toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence temizliğin ön planda olması gerekli. Sadece sokak simitçilerinde değil, simit saraylarında bile böyle kıyafetlerin düzgün olması ve müşteriye özenli hareket edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Unlu mamul işiyle uğraşan herkesin düzenli bir giyime ihtiyacı var" dedi.

'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor

"HİJYENE ÖNEM VERMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Meslektaşlarına tavsiyelerde de bulunan Ahmet Berksun, sokakta simit satan ve simitçi dükkanlarında çalışanların da müşteriyle ilgilenirken kılık kıyafetlerinin düzgün olması ve takım elbise giymesi gerektiğini belirterek, "Ayrıca hijyene önem vermelerini tavsiye ediyorum. Ben bir sokak simitçisi olarak bunlara dikkat ediyorsam, onların da dikkat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

\'Kravatlı simitçi\' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Bursa, Simit, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül:
    Temizlik ve hijyen kurallarına riayet eden işine ve müşterisine saygılı bir abimiz zaman zaman simit'te alıyoruz Allah sağlıklı uzun ömürler versin. 9 0 Yanıtla
  • Diyego Can:
    helal olsun 4 2 Yanıtla
  • k K:
    Saraydaki de böyle kravatlı takım elbiseli simit satsa Fakir'in fukarın halinde anlar 70 milyonda aldığı vergilerle kral gibi yaşıyor. Anlamaz Tabii ki.Saraydaki de böyle kravatlı takım elbiseli simit satsa Fakir'in fukarın halinde anlar 70 milyonda aldığı vergilerle kral gibi yaşıyor. Anlamaz Tabii ki. 2 1 Yanıtla
  • Khamet:
    Ruh Hastası bence calışan insan kravat takım elbise giymez 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Uyarılar devam ediyor İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Uyarılar devam ediyor
Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar
MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

18:27 Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
17:39 Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar
17:18 MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
16:50 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
15:34 İstanbul sınırında kar esareti Mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti İstanbul sınırında kar esareti! Mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti
08:49 Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
08:47 Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
08:00 Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti
07:48 İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Uyarılar devam ediyor İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Uyarılar devam ediyor
07:34 17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 19:23:46. #7.12#
SON DAKİKA: 'Kravatlı simitçi' takım elbisesi ve boyalı kunduralarıyla tarihi çarşıları dolaşıp simit satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement