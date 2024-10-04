Kredi Dolandırıcılığı: 6 Milyon Lira Vurgun - Son Dakika
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Kredi Dolandırıcılığı: 6 Milyon Lira Vurgun

Bursa'da 3 kardeş, kredi vaadiyle 12 kişiden 6 milyon lira dolandırarak Isparta'da yakalandı.

04.10.2024 23:54
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Telefon satma bahanesiyle 6 milyon lira dolandırdılar

3 kardeşin 6 milyonluk kredi vurgunu

Bursa'da 6 milyonluk vurgun yapan 3 şüpheli Isparta'da yakalandı

BURSA - Bursa'da cep telefonu almak isteyen müşterilere, "Anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi çekelim" diyerek 12 kişinin kredi bilgilerini kopyalayan 3 şüpheli 6 milyon lira vurgun yaptıktan sonra Isparta'ya kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekiplerince şüpheli teknik takibin ardından yakalandı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanı işleten A.T.K.(19), A.K.(27), E.K.(29), iPhone'nun son model telefonunu almak için kendisine gelen müşterileri kredi bahanesiyle kandırdı. 3 şüpheli, alışveriş için ulaşan 12 ayrı müşteriye, ödeme kolaylığı bahanesiyle 'Kredi kartı ile ödeme yapma, bizim anlaşmalı bankalarımız var, sıfır faizli kredi ile sana taksitli kredi çekelim, bu şekilde taksitle ödeme yaparsın' kredi kartı bilgilerini kopyalayıp kendi hesaplarına toplamda 6 milyon lira para aktardılar. Bir süre bekleyen müşteriler telefonların gelmemesi üzerine iş yeri sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Dolandırıldıklarını anlayan müşteriler, 3 şüpheliyi polise bildirdi.

Isparta'da yakalandılar

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 şüphelinin kardeş olduklarını ve Isparta'ya kaçtıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Isparta'da düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelilerin kaldıkları adreste çok sayıda döviz, ziynet eşya ve telefon ele geçirildi. Gözlatına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kredi Dolandırıcılığı: 6 Milyon Lira Vurgun - Son Dakika

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