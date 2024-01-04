 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kredi kartı düşüren şahsın kartıyla alışveriş yapanlar kamerada yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kredi kartı düşüren şahsın kartıyla alışveriş yapanlar kamerada yakalandı

Malatya'da bir şahsın düşürdüğü kredi kartını bulan ve alışveriş yapan 2 zanlı, 90 saatlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. İnönü Üniversitesi Teknopark'ta yaşanan olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı ve zanlılar gözaltına alındı.

04.01.2024 - 19:24,
Abone Ol

Buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar... O anlar kamerada

MALATYA - Malatya'da, G.D. isimli şahsın düşürdüğü kredi kartını bularak alışveriş yaptıkları belirlenen 2 zanlı izlenen 90 saatlik kamera görüntüsü sonrasında yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, G.D. isimli şahıs İnönü Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde bulunan konteyner kent mevkiinde kredi kartını düşürdü. Bir süre sonra kartının kayıp olduğunu fark ederek hesaplarını kontrol eden G.D. kredi kartı ile farklı noktalarda alışveriş yapıldığını tespit etti. G.D.'in ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, izlenen 90 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlılar O.S. ile U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İki zanlının polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kredi kartı düşüren şahsın kartıyla alışveriş yapanlar kamerada yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kredi kartı düşüren şahsın kartıyla alışveriş yapanlar kamerada yakalandı - Son Dakika


19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03
Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu

Son Dakika
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'nda skandal görüntüler: Turistlerin attığı paraları topladılar
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 19:58:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kredi kartı düşüren şahsın kartıyla alışveriş yapanlar kamerada yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement