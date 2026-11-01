Küçükçekmece\'de düğündeki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de düğündeki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, bir kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğün salonunda saat 23.30 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma, 1 saat sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Boğazından bıçaklanan bir kişi hastanede kurtarılamazken, polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.
Küçükçekmece'de düğün esnasında tartıştığı öğrenilen iki grubun arasındaki tartışma büyüdü. Bıçakların çekildiği kavgada bıçaklanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi, Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan vatandaşı oldukları öğrenilen iki grup arasında düğün esnasında tartışma çıktı. 1 saat süren tartışmanın sonrasında bıçaklar çekildi ve bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Polis ekipleri kavganın çıkış sebebi ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
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