Küçükçekmece\'de kadın memurun 10 yaşındaki öğrenciyi okulda darbettiği iddiası

11.02.2026 22:55  Güncelleme: 23:13
İstanbul Küçükçekmece'de bir ortaokul öğrencisi, yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp camın kenarına koydu. İddiaya göre bayrak rüzgar nedeniyle aşağı düşerken, bir kadın memur öğrenciyi darbetti.

Küçükçekmece'de 10 yaşındaki bir öğrencinin, cam kenarına koyduğu Türk bayrağının rüzgar nedeniyle aşağı düşmesinin ardından kadın memur tarafından darp edildiği iddia edildi.

"BAYRAK AŞAĞI DÜŞÜNCE DARP EDİLDİ" İDDİASI

Olay, dün Küçükçekmece'deki Kadriye Moroğlu Ortaokulu'nda gerçekleşti. İddiaya göre ortaokul öğrencisi M.E.D. (10), sınıfta yerde gördüğü Türk bayrağını kaldırıp camın önüne koydu. Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle camdan aşağıya düştü.

ÖĞRENCİNİN AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sınıfa gelen kadın memur D.B., öğrenciyi boğazından sıkarak darbetti. M.E.B. korkudan olayı anlatamazken, durumu diğer çocuklardan öğrenen ailesi hastaneden darp raporu alarak, kadın memur hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BOĞAZIMI SIKARAK YERE DOĞRU İTTİRDİ"

M.E.D. adlı öğrenci, "Sınıfın içinde yerde bayrak gördüm. Sonra bayrağı alıp pencerenin üzerine koydum. Kimse saygı göstermiyordu, üzerine basıyorlardı. Bayrak camdan aşağıya düştü. Memur gelip boğazımı sıkarak yere doğru ittirdi. Memur beni dövdüğü için korktum ve olayı anlatmadım" dedi.

"SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Öğrencinin babası Saruhan D., "Dün iki tane çocuk geldi, 'Senin çocuğunu okulda bir memur darbetti' dediler. Çocuk yanıma geldi, baktım boğazı morarmış. Dayanamadım, hastaneye götürüp darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

