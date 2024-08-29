Sefaköy\'de metrobüs kazası sonrası yaşanan can pazarı kamerada

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Narin\'le ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabilir

Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışması sonrası yaşanan kazanın şiddeti, olay yeri görüntüleriyle gözler önüne serildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs çarpıştı. Çarpışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTILAR

Kaza sonrası yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüs içerisindeki yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.