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Kudüs'te öldürülen Şanlıurfalı imam için gıyabi cenaze namazı kılındı

ŞANLIURFA - Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen imam Hasan Saklanan için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülen Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan için bugün öğle namazı sonrası Eyüp Peygamber Camisinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şehidin cenaze namazına, birçok Sivil Toplum Kuruluşları temsilcisi ve gönüllülerin yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı.

Cenaze namazında sık sık tekbir getiren cemaat, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Namaz sonrası konuşan şehidin kardeşi Ramazan Saklanan, kardeşinin imam olduğunu, İslam'ın gereklerini yerine getiren dürüst bir insan olduğunu ifade etti. Saklanan, abisinin gittiğinden aile fertlerinin haberi olmadığını belirtti.

Kalabalık, yapılan dua ve kılınan bir cenaze namazının ardından "Allahu Ekber" tedbirleri eşliğinde sorunsuz bir şekilde dağıldı.