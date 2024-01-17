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Kula'da İnsan Kaçakçılığından Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kula'da İnsan Kaçakçılığından Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde aranması bulunan bir şahıs, insan kaçakçılığı suçundan dolayı yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula\'da İnsan Kaçakçılığından Aranan Şahıs Yakalandı
17.01.2024 - 15:50,  Güncelleme: 15:53
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Manisa'nın Kula ilçesinde aranması bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Kula polisi, insan kaçakçılığı suçundan aranması bulunan bir şahsı kıskıvrak yakaladı. Bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kula'da halkın huzuru ve güvenliğini sağlamak için yakalaması ve aranması bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçedeki bir otelde insan kaçakçılığı suçundan aranması bulunan bir şahsın konakladığı bilgisini aldı. Gece saatlerinde otele operasyon düzenleyen emniyet güçleri, E.G.(57) isimli şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli E.G., emniyette tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kula'da İnsan Kaçakçılığından Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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