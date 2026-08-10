Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savruldu: 2’si ağır, 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde D300 karayolunda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Çarpışmanın etkisiyle 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali İhsan Dinçer (25) idaresindeki 45 AVC 458 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole savruldu.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali İhsan Dinçer (25) ile yolcu Emirhan Aydın (19) ağır yaralanırken, Ekrem Yurtdaş (20) kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılardan Emirhan Aydın, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Ali İhsan Dinçer ve Ekrem Yurtdaş Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.