Kulp-Lice Yolunda Kaza: 1 Yaralı

15.02.2026 15:06
Diyarbakır'ın Kulp ve Lice yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçeleri arasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Kulp-Lice kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

16:35
