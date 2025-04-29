Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'tan Yolsuzluk İtirafı

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas: "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas ifadesinde, "Milli bayramlarla ilgili organizasyonlar, büyük bütçeli özel günlerle alakalı sanatçı prodüksiyon bütçeleri tamamen Murat Ongun tarafından belirlenirdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Benim hiçbir şekilde adı geçen diğer şüphelilerle suça ilişkin eylem ve fikir birliğim olmamıştır. Birtakım evraklarda imzam olduğundan dolayı sorumluluğum atfedilmiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı olan Murat Abbas ifadesinde, "Bizzat Murat Ongun'un tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı işlerin belirli firmalara verilmesiyle ilgili söylemleri ve talimatları oldu. Ben bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Her şeyi usulüne uygun olarak yapmaya çalıştım. Bu baskılar neticesinde göreve başladığım tarihten sonraki 3. ayda bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçesini Murat Ongun'a, Ertan Yıldız'a ve Yiğit Özduman'a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış'ta bir otelde toplantı yaptık. Beni göreve devam etmem yönünde ikna ettiler. Reklam işlerinin dışında kalıp sadece kültür ve sanat faaliyetleri alanında çalışmak istediğimi söyledim. Bu tarihten sonra reklam ihalelerine beni hiç karıştırmadılar" dedi.

Abbas ifadesinin devamında, "Milli bayramlarla ilgili organizasyonlar, büyük bütçeli özel günlerle alakalı sanatçı prodüksiyon bütçeleri tamamen Murat Ongun tarafından belirlenirdi. Yapılan ihaleler ihale kontrol birimi tarafından kontrol edilir en son aşamada bana imzaya gelirdi. Ben sadece imza atardım. Yapılan işlemlerle alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Gayri resmi bir şekilde bütçeye 7 milyon TL havalandırma ve çatı, 8 milyon TL iletişim koordinatörlüğünün camı, 22 milyon TL işçilik, 6 milyon TL Kahraman isimli kişiye ödenen paralar dahil etmiştir. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Benim hiçbir şekilde adı geçen diğer şüphelilerle suça ilişkin eylem ve fikir birliğim olmamıştır. Birtakım evraklarda imzam olduğundan dolayı sorumluluğum atfedilmiştir. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.