Kumar Borcu Kanlı Sonuçlandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde dernekte kumar oynayarak para kaybeden kişi, borç vermeyen akrabasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesindeki Ekin Mahallesi'nde bulunan Polatlar Stratejik Düşünebilmeyi Geliştiren Oyunlar Derneği'nde meydana geldi. İddialara göre, dernekte kumar oynayıp kaybeden Ali Giraç (24), akrabası Mustafa Demir (45) ve arkadaşı B.D.'den borç para istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine eve gidip pompalı tüfekle tekrar derneğe dönen Giraç, Mustafa Demir ve B.D.'ye ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir yaralanırken, saklanan B.D. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Demir hayatını kaybetti.

Olay sonrası yaya olarak kaçan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan Ali Giraç, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA