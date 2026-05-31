Köy Survivor'da 5 yıldızlı tatil için kıyasıya yarıştılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köy Survivor'da 5 yıldızlı tatil için kıyasıya yarıştılar

Köy Survivor\'da 5 yıldızlı tatil için kıyasıya yarıştılar
31.05.2026 10:35  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Baysıfest'te köylüler, 'Köy Survivor' parkurunda 5 yıldızlı otelde bir gecelik tatil ödülü için kıyasıya yarıştı. Çocuklar için de eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest'te düzenlenen "Köy Survivor" yarışmasında köylüler, 5 yıldızlı tatil ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy (Baysı) Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı. Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan festival kapsamında kurulan yarışma pistinde mahalle halkı, "Köy Survivor" adı verilen parkurda kıyasıya yarıştı. Birinciliği elde eden kişiye Beldibi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde bir gecelik tatil ödülü verileceğinin açıklanması üzerine yarışmacılar parkuru geçmek için büyük çaba sarf ederken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Etkinlikte çocuklar için ipte elma yeme, şişeye kalem sokma, koca ayak, kovaya bardakla su doldurma gibi eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Çocuklara bisiklet hediye edildi

Çocuklar için düzenlenen elma yeme ve kalem sokma yarışmalarında birinci olan yarışmacılara protokol üyeleri tarafından bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Gündüz yapılan aktivitelerin ardından akşam saatlerinde Köy Yaşam Merkezi önünde halk oyunları ve yöresel sanatçıların canlı müziği eşliğinde eğlenceler devam etti. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Halime Kaya, festivali geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Festivalin açılışına Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin ikinci gününde çeşitli yarışmalar ve yöresel sanatçıların konserleriyle etkinlikler devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, 3. Sayfa, Kumluca, Antalya, Kültür, Tatil, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köy Survivor'da 5 yıldızlı tatil için kıyasıya yarıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 11:03:56. #7.12#
SON DAKİKA: Köy Survivor'da 5 yıldızlı tatil için kıyasıya yarıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.