Köy Survivor\'da 5 yıldızlı tatil için kıyasıya yarıştılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest'te düzenlenen "Köy Survivor" yarışmasında köylüler, 5 yıldızlı tatil ödülünü kazanmak için kıyasıya yarıştı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy (Baysı) Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı. Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarlığı tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan festival kapsamında kurulan yarışma pistinde mahalle halkı, "Köy Survivor" adı verilen parkurda kıyasıya yarıştı. Birinciliği elde eden kişiye Beldibi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde bir gecelik tatil ödülü verileceğinin açıklanması üzerine yarışmacılar parkuru geçmek için büyük çaba sarf ederken, ortaya da renkli görüntüler çıktı. Etkinlikte çocuklar için ipte elma yeme, şişeye kalem sokma, koca ayak, kovaya bardakla su doldurma gibi eğlenceli yarışmalar düzenlendi.

Çocuklara bisiklet hediye edildi

Çocuklar için düzenlenen elma yeme ve kalem sokma yarışmalarında birinci olan yarışmacılara protokol üyeleri tarafından bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Gündüz yapılan aktivitelerin ardından akşam saatlerinde Köy Yaşam Merkezi önünde halk oyunları ve yöresel sanatçıların canlı müziği eşliğinde eğlenceler devam etti. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Halime Kaya, festivali geleneklerini yaşatmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Festivalin açılışına Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalin ikinci gününde çeşitli yarışmalar ve yöresel sanatçıların konserleriyle etkinlikler devam edecek. - ANTALYA