Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Kendilerini Kesince Hastaneye Koştu

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Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nın 1. gününde tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bacağından, kolundan, ayağından, parmağından yaralanan acemi kasaplar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakınları tarafından ve ambulanslarla getirildi. Bazı vatandaşlar ise kurban tepmeleri sonucu yaralandı.

Bayramın ilk gününde kendilerini yaralayarak hastaneye gelen vatandaşlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - ADIYAMAN