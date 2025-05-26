Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı

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Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
26.05.2025 17:53
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Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişinin kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Yerlikaya şahısların gözaltına alındığını duyururken; "Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki kurban pazarında denetim sırasında polislere saldıran 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlum Kurban Pazarı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri pazarda denetim yaparken, bazı besiciler denetime karşı çıktı. Bunun üzerine veterinerler ile besiciler arasında tartışma yaşandı.

POLİSLERE SALDIRDILAR

Tartışmanın büyüyüp arbedeye dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak besiciler yine de kontrole izin vermedi. Gerginliğin artması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri gönderildi. Besiciler, polise taş ve sopalarla saldırdı. Polis de havaya ateş açarak olaya müdahale etti.

5 POLİS MEMURU YARALANDI

Saldırı büyük tepki çekerken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, 5 polis memurunun saldırıda yaralandığını açıkladı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya ayrıca polislere saldırdığı tespit edilen 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında "Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.

Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ankara, Kurban, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Suleyman Dag:
    Denetimden kaçırdıkları hasta veya kayıtlı olmayan hayvanlari satmaya calisiyorki gorevlilere mukavemet gosteriyorlar. Herkes için adalet gerekli. 2 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    rabbim türk polisini türk askerini görünen görünmeyen tüm tehlikelerden ve kanı bozuk vatan hainlerinden korusun inşallah 0 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bu pazardan alınan hayvanlarla dinin gereği yapılacak öyle mi. Böyle olmaz paşalar. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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