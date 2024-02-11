Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde 10 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinde 10 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

11.02.2024 11:52
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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