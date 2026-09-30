Kuşadası'na 2 kruvaziyerle gelen 4 bin 694 turist esnafı sevindirdi - Son Dakika
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Kuşadası'na 2 kruvaziyerle gelen 4 bin 694 turist esnafı sevindirdi

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Kuşadası\'na 2 kruvaziyerle gelen 4 bin 694 turist esnafı sevindirdi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine sabah limana yanaşan 2 kruvaziyerle, büyük bölümü ABD'li 4 bin 694 turist geldi. Turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılırken, diğerleri ilçe merkezinde alışveriş yaptı; sonbahardaki hareketlilik esnafı memnun etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 2 kruvaziyerle denizden 4 bin 694 turist geldi.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından olan Kuşadası Limanı, bugün hareketli bir gün yaşadı. Sabah saatlerinde limana yanaşan Bahama bayraklı 347 metre uzunluğundaki 'Odyssey of the Seas' ve Seven Seas Navıgator gemileri ilçeye büyük bölümü ABD'li olan toplam 4 bin 694 turist getirdi. Her iki gemiden inen turistlerin bir kısmı Efes ve Meryem Ana Evi turuna katılmak üzere otobüslerle limandan ayrıldı. Tur programına katılmayanlar ilçe merkezinde kalıp, turistik çarşılarda alışveriş yaptı. İlçede kruvaziyer turizminin sonbahar mevsiminde de hareketli olması esnafın yüzünü güldürdü.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriMeryem AnaAlışveriş3. SayfaKuşadasıEkonomituristTurizmAydınEfesSon Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası'na 2 kruvaziyerle gelen 4 bin 694 turist esnafı sevindirdi - Son Dakika
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