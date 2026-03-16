Kuşadası\'nda araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza İkiçeşmelik Mahallesi Andız Kulesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Özay L. idaresindeki 09 BP 436 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye hızla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Şarampole devrilen araç içerisinde sıkışan sürücü için ekipler adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, aracın şarampolden çıkarılması için çalışma yürütüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN