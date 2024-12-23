Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kuşadası\'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kuşadası'nda 22 göçmen ve 3 organizatör deniz yoluyla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

23.12.2024 11:19
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz yoluyla yasadışı olarak Yunanistan'a geçmek isteyen 22 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen koordineli çalışmada; Kuşadası'ndan Yunanistan ülkesine deniz yoluyla yasadışı olarak geçmek amacıyla kapalı kasa bir araç ile deniz kenarına gelen 22 düzensiz göçmen ile Ş.Ü., A.G. ve S.M. isimli 3 organizatör suçüstü yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 3 organizatör hakkında adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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