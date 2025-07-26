Kuşadası\'nda Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden Sisam Adası'na yüzerek geçmeyi planlayan 1 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Dipburun Jandarma Karakol Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek yasadışı olarak geçmeye çalışacağı tespit edilen Z.A. isimli düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen adli ve idari işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN