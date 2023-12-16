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Kuşadası'nda pitbull saldırısı: Kadın yaralandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda pitbull saldırısı: Kadın yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde köpeğini gezdiren bir kadın, bir evin bahçesinde bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı ve kolundan yaralandı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuşadası\'nda pitbull saldırısı: Kadın yaralandı
16.12.2023 - 18:44,
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde köpeğini gezdiren kadın, bir evin bahçesinde bulunan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İskender Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İran vatandaşı olduğu öğrenilen M.M. isimli kadın, köpeğini gezdirdiği sırada bir evin bahçesinde sahipli olduğu öğrenilen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. M.M. kendisine ait pekinez cinsi köpeğini kurtarmak istediği sırada sağ kolundan yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan M.M., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Kuşadası, Aydın, Son Dakika

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