Kuşadası\'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. İddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılan adam, boşandığı karısına ve onun sevgilisine kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken kadına ise kurşun isabet etmedi. Öfkeli adam şarjöründeki mermiler bitince silahı ile birlikte olay yerinden firar etti.

Olay, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde yaşandı. Gece yarısı art arda silah sesleri duyan çevre sakinleri sokağa çıktığında bir adamı kanlar içinde yerde yatar vaziyette, bir kadını da şok yaşamış halde buldu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırırken, şok geçiren kadını da sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada polis ekipleri de olaydan sonra silahı ile birlikte firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Evin önünde pusu kurmuş

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, silahlı saldırıda bulunan M.N. isimli şahsın bir süre önce karısından boşandığı ve boşandığı eşinin O.M. isimi şahısla sevgili odluğu öğrenildi. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen eski karısı ile sevgilisi O.M.'yi uzun süredir takip ettiği öğrenilen M.N.'nin gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta pusu kurduğu iddia edildi. O.M. ile eski karsını sokaktaki bir evden çıkınca kuşun yağdırmaya başlayan M.N. dehşet saçtı. Olayda O.M. başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda mermi isabet alınca ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken olayda kurşun isabet etmeyen ancak şok yaşayan kadının da hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. - AYDIN