Kuşadası\'nda Uyuşturucu Etkisiyle Araç Kullanan Yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Şok Yol Kontrol ve Emniyeti (Sıcak Nokta) uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre uygulama esnasında Y.K. isimli şüpheli şahsın kullandığı araç durduruldu. Şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Trafik Jandarması tarafından 47 bin 842 TL trafik idari para cezası uygulanarak şahsın ehliyeti 5 yıl süre ile geri alındı. Ayrıca Y.K. hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Bulundurmak veya Kullanmak suçundan ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından adli işlem başlatıldı. - AYDIN