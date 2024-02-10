Kütahya\'da AK Parti\'nin İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

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Kütahya'da AK Parti'nin ilçe ve belde belediye başkan adayları kamuoyuna tanıtıldı.

Yeni Kapalı Spor Salonundaki tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK üyesi Erkan Güral ve tarım ve orman eski bakanlarından Veysel Eroğlu da katıldı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Kütahya'yı 12 ilçe, merkez ve 15 beldesi ile Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğiz" dedi.

Örsay, "Kütahyamız İnşallah 31 Mart'ta yeni Bir destan yazacaktır. Nasıl ki 14 Mayıs'ta Ak Parti'nin Türkiye'de en yüksek oy aldığı 10. İl olduysa, nasıl ki 28 Mayıs'ta Ege Bölgesi'nde bir önceki dönem kaptırdığı birinciliği Afyon'dan tekrar aldıysa bu seçimde de 31 Mart'ta yeni bir destan yazacaktır. Bu hedefe doğru 28 Mayıs akşamı cumhurbaşkanlığı seçimlerini bitirdiğimiz andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gece gündüz sahada yer aldık. Ertesi gün Sayın İl Başkanımızın talimatıyla 28 Mayıs akşamından itibaren il teşkilatımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe teşkilatlarımız ertesi gün seçim varmış gibi çalışmaya devam ettik ve ben inanıyorum ki bütün Bu çalışmaların hasadını 31 Mart günü yapacağız. Bugün itibarıyla 1606 sandığımızın her birinde asil - yedek sandık üyelerimizle, müşahitlerimizle 6 bin 500 kişi hazırız. İnşallah bu hafta içerisinde gerek il, gerek 12 ilçe, 15 beldede belirlenen belediye başkanımızla beraber 610 tane belediye meclis üyemizle 37 tane il genel meclis adayımızla Kütahya'yı kapı kapı gezmeye, bütün kapıları çalmaya, bütün gönüllere girmeye hazırız Allah'ın izniyle. AK Parti 22 yıllık iktidarında ben, sen, o demeden, meseleyi bir bayrak yarışı anlayışı içinde değerlendirerek ne görev verilirse ona hazır dava adamlarıyla bugün ayaktadır, ayakta olmaya devam edecektir. Bu dönem bazı belediye başkanlarımızla bayrak değişimi yapıyoruz. Büyük bir olgunlukla buraya teşrif eden belediye başkanlarımız, Tavşanlı Belediye Başkanımız Mustafa Güler'e, Şaphane Belediye Başkanımız Rasim Daşhan'a, Simav Belediye Başkanımız Fatih Kalay'a, Çavdarhisar Belediye Başkanımız Halil Başer'e, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bütün bu seçim boyunca, gerek göreve devam eden, gerekse etmeyen tüm belediye başkanlarımızla el ele, birlikte, gönül gönüle hedefe koşacağız. Bizim bundan hiçbir şüphemiz yok. Bugün de bize hiçbir şüphemiz olmaması gerektiğini gelip gösterdiler. İnşallah hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep beraber Kütahya olacağız. Kütahya'yı 12 ilçe, merkez ve 15 beldesi ile Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizler gönül yolu yapmaya adayız"

AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, "İnşallah aday olan arkadaşlarımıza, 31 Mart'ta AK Parti bayrağıyla belediyeleri teslim almayı Rabbim bize nasip etsin" diye konuştu.

Saraçoğlu, "22 yıl önce başladığımız bu yolda, Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 17 seçimi hep birlikte birincilikle sonuçlandırdık. Önümüzde önemli bir seçim olduğunu hep beraber biliyoruz. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimini geride bıraktık. Önümüzdeki seçimde de İnşallah Cumhurbaşkanımıza biraz önce saydığım 12 ilçemizi, 15 beldemizi ve Kütahya merkezinde AK Parti bayrağını, AK Parti belediyeciliğini gerçekleştirerek Recep Tayyip Erdoğan'a, Kütahya'dan sevgilerimizi sunacağız. Ona ikramımız olacak İnşallah. Bugün, burada, bu yürüyüşü başlatıyoruz. Her zaman Cumhurbaşkanımız her daim bize şunları tavsiye etmişti. Yol yapabilirsin, hastane yapabilirsin, tesisler yapabilirsin ama hemşehrilerimize giden gönül yolu yapmanız gerekiyor. Bizler gönül yolu yapmaya adayız. Biz 2014- 2019 Belediye Başkanlığı döneminde Sayın Bakanımızı görev aldığı Orman Bakanlığında Kütahya ile ilgili hangi projeleri götürdüysek, hangi istekleri talep bulunduysak hepsini yerine getirdi. Ben tüm Kütahya adına Sayın Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz burada bugün aday tanıtım toplantısını gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çıktığımız yolda Rabbim bize yar ve yardımcı olsun. İnşallah aday olan arkadaşlarımıza, 31 Mart'ta AK Parti bayrağıyla belediyeleri teslim almayı Rabbim bize nasip etsin. Bu yürüyüşte tüm teşkilatımızla beraber, tüm hemşehrilerimizle, üyelerimizle beraber, sıkmadık el çalmadık kapı bırakmadan bunu başaracağız İnşallah" şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda AK Parti'nin il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tek tek sahneye çağrılarak katılımcılara tanıtıldı.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu. - KÜTAHYA