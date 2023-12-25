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Kütahya'da Alkollü Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Kütahya'da Alkollü Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hafta sonu denetimlerinde 13 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimler, alkollü sürücülerin trafik kazasına karışma riskini azaltmak amacıyla il genelinde yoğunlaştırılmıştır.

Kütahya\'da Alkollü Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı
25.12.2023 - 10:52,
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hafta sonu yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde 13 alkollü sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada," İlimizdeki huzur ve güven ortamının devamı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne hafta sonu alkollü mekanlar çevresinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde 13 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilerek, bu kişiler hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Alkol etkisinde olan sürücülerin trafik kazasına karışma riskinin çok daha yüksek olması gerçeğinden hareketle denetimler bu bölgede yoğun olmak üzere il genelinde alkollü sürücülerin trafikte seyretmesi engellenmiştir. Şehrimizin huzur ve güvenliği için denetimler yoğun şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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