Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerinin 2024 yılı icraatları açıklandı - Son Dakika
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Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerinin 2024 yılı icraatları açıklandı

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerince 2024 yılında toplam 151 bin 600 şahıs ve 19 bin 481 aracın sorgulandığı, farklı suçlardan aranması olan 175 şahsın yakalandığı bildirildi.

01.01.2025 12:53
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Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerince 2024 yılında toplam 151 bin 600 şahıs ve 19 bin 481 aracın sorgulandığı, farklı suçlardan aranması olan 175 şahsın yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde,151 bin 600 şahıs, 19 bin 481 aracın sorgulaması yapıldı. 175 aranan şahıs yakalandı. 610 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 27 kayıp olarak aranan şahıs bulundu. 13 kayıp olarak aranan yaşı küçük şahıs bulundu. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan 179 şahsa işlem yapıldı. 95.77 gram metanfetamin,113,22 gram bonzai, 17 adet ecztacy hap, 26 parça kağıda emdirilmiş bonzai ve uyuşturucu içiminde kullanılan 28 payp 1 adet hassas terazi ele geçirildi.13 adet ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 adet kurusıkı tabanca 2 adet havalı tabanca, 89 adet av tüfeği kartuşu, 188 adet çeşitli çaplarda mermi, 3 adet şarjör ele geçirildi. 114 adet kesici delici alet ele geçirilen şahıslara idari işlem uygulandı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde 92 şahsa toplamda 99 bin 587 TL idari işlem uygulandı. Sahte alkol yapımında kullanılan 13,5 litre etil alkol, 4 alkol kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Aranması ve haciz yakalaması olan 19 araç, 4 motosiklet otoparka çektirildi. Toplam 1 milyon 548 bin184 lira trafik cezası uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerinin 2024 yılı icraatları açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçilerinin 2024 yılı icraatları açıklandı - Son Dakika
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