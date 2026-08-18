Kütahya\'da Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı

Kütahya'da bir iş yerinin kapısının zorlanması suretiyle gerçekleştirilen ve yaklaşık 70 bin TL para ile çeşitli malzemelerin çalındığı hırsızlık olayı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu aydınlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; bir miktar nakit para, iş yerine ait olduğu değerlendirilen toplam 20 bin 583 TL değerinde 195 parça muhtelif malzeme ile olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen kıyafetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.