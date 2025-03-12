Kütahya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinden İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Kütahya'da Zafertepe Kavşağı'nda tıra arkadan çarptı.
Edinilen bilgilere göre, Mustafa Can K. yönetimindeki 26 UA 030 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı yakınlarında, Ali Osman Y.'nin kullandığı 43 ACT 779 plakalı tıra arkadan çarptı.
Yaralana 12 kişi Kütahya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Otobüs ve Tır Çarpıştı: 12 Yaralı - Son Dakika
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