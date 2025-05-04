Kütahya'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Kütahya\'da Takla Atan Araçta 1 Yaralı

Hisarcık'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı, bir kişi yaralandı.

04.05.2025 14:33
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık- Emet çevre yolunda meydana geldi. Hisarcık ilçesine cenaze törenine gelen Ali A. (75) yönetimindeki 43 PC 557 plakalı araç, Göktepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü Ali A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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