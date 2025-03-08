Kütahya'da Tır Yangını: Araç Hurda Haline Geldi

Kütahya'da seyir halindeki iplik yüklü tırda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

KÜTAHYA - Kütahya'da seyir halindeki iplik yüklü tırda çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İstanbul'a iplik taşıyan E.G. idaresindeki 34 YHG 64 plakalı tır, Kütahya- Eskişehir Karayolu'nun 20. kilometresinde alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ekipler, alev alev yanan tıra müdahale etti. Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, araç hurda yığını haline geldi. Yangın nedeniyle Kütahya-Eskişehir Karayolu bir süre araç trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.