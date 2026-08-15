Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 716 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kütahya'da emniyet ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak çalışma sonucunda Simav'da 3 bin 716 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi.

Kütahya İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışması kapsamında, İzmir'den Simav istikametine geldiği belirlenen araç Karacahisar Köyü yakınlarında durduruldu.

Araçta bulunan M.A.A. (25), Ö.F.S. (29) ve E.Ö. (25) isimli şüpheliler ile araçta yapılan adli aramada, satışa hazır şekilde paketlenmiş 56 paket ile paketleme işlemi yapılmamış bin 17 adet olmak üzere toplam 3 bin 716 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica isimli sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.